Heute um die Mittagszeit wird das Nobelpreiskomitee in Oslo bekannt geben, an wen es den diesjährigen Friedensnobelpreis verleihen wird – heuer wurden 197 Einzelpersonen und 89 Organisationen nominiert. Eine Auszeichnung in Zeiten, in denen (abseits von zahlreichen anderen bewaffneten Konflikten) in der Ukraine und Nahost zwei große Kriege toben: ein Anachronismus oder ein Preis mit einer universellen Botschaft, die wichtiger denn je ist?