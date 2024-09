Queen Ursula, Königin Ursula, wird die Kommissionspräsidentin nicht selten in launigen Kommentaren genannt. Die CDU-Politikerin hat mit der Zusammenstellung ihrer neuen Kommissionsspitze gleich mehrere Kunststücke vollbracht. Und sie hat ihre eigene Position gefestigt.

Von der Leyen beherrscht es meisterhaft, freundlich lächelnd knallhart zu sein und geschickt genau die Fäden zu ziehen, die sie für die Umsetzung ihrer Pläne braucht. Kalt servierte sie in letzter Sekunde ihren internen Widersacher Thierry Breton ab und ließ ihn von Emmanuel Macron durch Stéphane Séjourné ersetzen, der vom Stand weg mit dem Posten eines Vizepräsidenten belohnt wurde. Den ungeliebten Ungarn Olivér Várhelyi degradierte sie zunächst zum Kommissar für Gesundheit und Tierwohl – im Wissen, dass Várhelyi bei den kommenden Hearings ohnehin in der Luft zerrissen wird, hatte er doch letztes Jahr übersehen, dass sein Mikrofon noch eingeschaltet war und die Abgeordneten pauschal als „Idioten“ beschimpft. Auch das Portfolio von Magnus Brunner, die Migration, kann in diesem Zusammenhang gesehen werden: Österreich hatte das Thema besonders laut artikuliert, nun kann sich die Alpenrepublik in Brüssel an einen Landsmann wenden und an der Lösung der komplexen Probleme mitwirken.

Geheime Liste bis zur letzten Sekunde

Bemerkenswert, wie alle diese Entscheidungen bis zum letzten Moment im inneren Kreis der Präsidentin geheim blieben, ein Zeichen von Machtbewusstsein. Geplant war, dass am Dienstag ab 9 Uhr die „Konferenz der Präsidenten“ im EU-Parlament informiert werden sollte – tatsächlich blieb es sogar dort bei vagen Umschreibungen. Eine Stunde später stellte die Präsidentin vor Journalisten die gesamten Details in einer voll aufbereiteten Power-Point-Präsentation vor. Hartnäckig hält sich in Brüssel und Straßburg das Gerücht, dass selbst einige der Kommissarinnen und Kommissare selbst von den ihnen zugeteilten Ressorts überrascht worden seien.

Bis auf Bulgarien war kein Land dem Wunsch von der Leyens nachgekommen, jeweils einen männlichen und einen weiblichen Kandidaten zu nominieren – wie zum Hohn sind nun vier der sechs Vizepräsidenten Frauen. Mit der Präsidentin selbst steht es also fünf zu zwei an der Spitze der Kommission. Die Dossiers überlappen sich so sehr, dass im Parlament bereits die Köpfe rauchen, welcher Ausschuss denn für welchen Kommissar zuständig sein wird. Mit dieser breiten Auffächerung der Themen wird aber strategisch verhindert, dass sich durch das Profil neue „Superkommissare“ wie Margrethe Vestager (Wettbewerb), Frans Timmermans (Green Deal) oder eben Thierry Breton (Industrie) ergeben können. Wie bisher Johannes Hahn berichtet auch der neue Budgetkommissar Piotr Serafin direkt an von der Leyen. Der „Green Deal“ scheint nicht mehr auf, seine Komponenten finden sich aber in den „Mission Letters“ an die Kandidaten wieder. Die neue Kommission ist klar wirtschafts- und wettbewerbsorientiert.

Ausbalanciert

Auffällig ist die geografische Balance. Schlüsselressorts zum Finanzwesen gehen in südliche Länder: Vizepräsidentin Teresa Ribera Rodriguez (Spanien) ist für den „sauberen, fairen und wettbewerbsfähigen Übergang“ zuständig, Italiens Vize Raffaele Fitto hält die Hand über das milliardenschwere Kohäsionspaket (mit geringen Gestaltungsmöglichkeiten), Marie Luis Albuquerque (Portugal) ist für Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktreform zuständig. Die nördlich angesiedelten Frugalen haben da wenig mitzureden, es ist nicht die Zeit der Pfennigfuchser.

Als deutliches Zeichen an Russland gilt die Positionierung der baltischen Länder. Kaja Kallas (Estland) hat als Hohe Außenbeauftragte eine klare Linie, der neue Kommissar für Verteidigung, Andrius Kubilius, ist aus Litauen und soll eng mit der finnischen Vizepräsidentin Henna Virkkunen (Sicherheit und Demokratie) zusammenarbeiten. Sie sind, ebenso wie der lang dienende Lette Valdis Dombrovskis (Wirtschaft und Produktivität) klare Unterstützer der Ukraine. Dass die noch nicht bestätigte Slowenin Marta Kos für Erweiterung zuständig ist, gilt wiederum als Signal an den Westbalkan.

Über all dem thront, im obersten Stock des Berlaymont-Gebäudes: Königin Ursula.