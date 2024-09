Gab es einen Deal oder folgt die Nominierung des Italieners Raffaele Fitto als einen der sechs geschäftsführenden Vizepräsidenten der neuen EU-Kommission einer anderen, inneren Logik? Fitto ist der umstrittenste der 27 Kommissare, gehört er doch den postfaschistischen Fratelli von Giorgia Meloni und der rechten EKR-Fraktion an – deren Abgeordnete die Wahl Ursula von der Leyens letzten Endes nicht unterstützt haben. Warum also dann doch die Belohnung?

Entgegen den Befürchtungen der Parteien links der Mitte bekam der Italiener kein staatstragendes Ressort; Kohäsion und Reformen sind sein künftiges Arbeitsgebiet, das ist alles und nichts. Fitto (55) arbeitete zunächst für die christdemokratische Volkspartei Democrazia Cristiana (DC), der auch sein Vater angehörte. Mit 31 Jahren wurde er in Apulien der bis dato jüngste Regionalpräsident Italiens. Später schloss sich Fitto der Partei Forza Italia von Silvio Berlusconi an und war von 2008 bis 2011 Minister. Drei Mal schaffte Fitto danach den Sprung ins Europaparlament. Das erste Mal 1999 für die Forza Italia, was ihn zum Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP) machte. Später schloss sich Fitto Melonis Partei an, die in der Rechtsaußen-Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) organisiert ist und dort inzwischen die meisten Abgeordneten stellt. Die EKR leitete Fitto zeitweise auch als Ko-Vorsitzender. Im Oktober 2022 legte er dann sein Mandat als EU-Abgeordneter nieder und trat in Melonis Regierung ein, wo er zuletzt als Außen- und Europaminister arbeitete.

Zumal die EKR, die im Gegensatz zu den neu gegründeten „Patrioten für Europa“ (denen auch die FPÖ angehört), als gemäßigt wahrgenommen wird, auch im EU-Parlament Vizepräsidenten zugestanden wurden, erscheint die Bestellung Fittos nicht als völliger Tabubruch. In der Führungsspitze der EVP lobt man ihn vielmehr als „Brückenbauer“ und verweist auf seine langjährige Erfahrung in Europapolitik. Doch die Reaktionen zeigen die Bruchlinien auf: Während etwa Terry Reintke (Grüne) verlangte, von der Leyen müsse „auf ihrem Mitte-Kurs bleiben und dürfe nicht plötzlich nach rechts rutschen“, kamen lobende Worte nicht nur von Giorgia Meloni, sondern auch von Ungarns Premier Viktor Orbán. Nun muss Fitto noch eine große Hürde schaffen: Das Hearing im EU-Parlament.