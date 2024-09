Im Vorfeld war mitunter der Vergleich gezogen worden, Ursula von der Leyen müsste bei der Zusammensetzung der neuen EU-Kommission eine Art „3-D-Schach“ spielen: Zuerst die Ressorts definieren, dann die EU-Länder um personelle (gender-paritätische) Vorschläge bitten und die dann alles unter Rücksicht auf geografische Verhältnisse und nach Größe und Wichtigkeit der Länder zu einem großen Ganzen formen. Keine leichte Aufgabe, wie man angesichts des slowenischen Kandidatentauschs und des Rückzugs des französischen Kommissars Thierry Breton in letzter Sekunde sehen konnte. Doch nun ist das neue Team fixiert – mit einer großen Überraschung für Österreich.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bekommt nämlich keines der angestrebten Ressorts rund um Finanzen und Wettbewerb, stattdessen soll er demnächst für den Bereich Migration verantwortlich sein. Auf eine entsprechende Frage sagte von der Leyen, sie sei überzeugt, dass Brunner das ihm zugewiesene Dossier „exzellent beherrschen“ werde. Für alle Kandidierenden gelte, dass sie Kommissarinnen und Kommissare sein würden, die politische Verantwortung tragen und keinen technischen Hintergrund haben müssten: „Brunner hat einen juristischen Hintergrund und einen ausgezeichneten Hintergrund als Minister.“

„Zentrale Herausforderung“

Brunner selbst sprach in Straßburg von einer „großen Ehre“, das Ressort sei „zentral für die Zukunft und das Funktionieren der Europäischen Union“. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich hoch erfreut. Brunner werde „mit einem der wichtigsten und einflussreichsten Dossiers betraut“, so Nehammer. Zu Fragen nach Brunners inhaltlicher Kompetenz betonte er, dass dieser „hoch qualifiziert für diese Funktion“ sei, weil er ein „Verbinder“ sei. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagte, das Ressort zeige, „dass Österreich in diesem Bereich viel zugetraut wird, weil wir die ersten waren, die Probleme angesprochen und Lösungen vorangetrieben haben“. „Dieser Bereich ist eine der zentralen Herausforderungen für die Zukunft und Sicherheit der Europäischen Union“, schrieb der amtierende österreichische EU-Kommissar, Johannes Hahn (ÖVP), zum Portfolio für Brunner. Wenig begeistert reagierte FPÖ-Abgeordneter Harald Vilimsky. Mit der Nominierung Brunners sei „die Gefahr hoch, dass der gesamte Migrationsirrsinn mit Asyl- und Sozialbetrug munter weitergeht“.

Ursula von der Leyen vertraut nun auf sechs exekutive Vizepräsidenten, darunter vier Frauen. Die Spanierin Teresa Ribero erhält das Ressort Wettbewerb und soll für grünen und digitalen Wandel zuständig sein. Die Finnin Henna Virkunen wird Vizepräsidentin für Souveränität und Sicherheit. Der französische Außenminister Stéphane Séjourné erhält das gewichtige Ressort für Industrie, Binnenmarkt und kleinere und mittlere Betriebe. Die rumänische EU-Abgeordnete Roxana Minatzu erhält die Bereiche Bildung und Skills. Zum Führungsteam gehört auch EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas, Nachfolgerin von Josep Borrell. Am umstrittensten ist Raffaele Fitto von den postfaschistischen italienischen Fratelli, der ebenfalls zum Vizepräsidenten avanciert, allerdings mit dem relativ farblosen Ressort Kohäsion und Reformen.

Hearings im Oktober

Nachfolger von Johannes Hahn als Budgetkommissar wird, wie schon berichtet, der Pole Piotr Serafin, der bisherige Erweiterungskommissar Oliver Verhelyi aus Ungarn, der schwer in der Kritik steht und als echter Wackelkandidat bei den Parlamentshearings gilt, wurde mit dem Ressort „Gesundheit und Tierwohl“ abgefunden. Für Nachfragen sorgte die Entscheidung, den Luxemburger Christophe Hansen zum Agrarkommissar zu ernennen, zumal sein Heimatland keine nennenswerte Landwirtschaft aufweist – von der Leyen konterte, es sei ein weit verbreitetes Missverständnis, dass ein Kommissar sein Heimatland vertrete, er sei für die Europäische Union zuständig.

Im Oktober sollen nun die Hearings im EU-Parlament beginnen; eine Hürde, an der jeder einzelne noch scheitern könnte.