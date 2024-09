Eigentlich hätte alles ganz anders kommen sollen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wurde nach langem Hin und Her zwischen den türkis-grünen Koalitionspartnern zum EU-Kommissar für Brüssel auserkoren und trotz scharfer Kritik am wenig ausgeglichenen Budget des Ministers wurde im Bundeskanzleramt auf einen der prestigeträchtigen Finanz-Posten gespitzt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die angegebenen Präferenzen am Ende oft wenig Berücksichtigung finden. Der Umstand, dass Brunner nun ausgerechnet der Migrationsbereich zufällt, dürfte im Kanzleramt aber für besonders wenig Begeisterung sorgen.