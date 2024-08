Die Festnahme eines 73-jährigen Umweltschützers wird zum Politikum. Paul Watson ist Gründer der Umweltorganisation Sea Shepherd und wurde am 21. Juli in der grönländischen Hauptstadt Nuuk mithilfe dänischer Behörden festgenommen. Japan sucht Watson seit 2012 mit internationalem Haftbefehl, da er immer wieder den japanischen Walfang gestört habe. 2010 ist er mit seinem Schiff mit einem japanischen Walfänger in der Antarktis zusammengestoßen, man beschuldigte sich gegenseitig. Tokio wirft ihm auch Personenschaden vor, ein Walfänger sei mit Buttersäure beworfen worden, es habe Verletzte gegeben.

Japan will Walfang im großen Stil fortsetzen

Rein formal wird am 15. August ein grönländisches Gericht über eine mögliche Auslieferung nach Japan entscheiden. Doch die Regierung in Nuuk hat zu verstehen gegeben, dass Kopenhagen hier mitentscheiden darf. Die arktische Insel ist der dänischen Krone unterstellt, Außen- und Sicherheitspolitik wird von Kopenhagen mitbestimmt. „Dänemark ist ein Rechtsstaat, der großen Wert auf eine wirksame internationale Zusammenarbeit unter anderem bei der Verfolgung von Straftaten legt“, sagte der dänische Justizminister Peter Hummelgaard am Wochenende erstmals zu dem Fall. Eine Auslieferung sei nicht ausgeschlossen.

Sea-Shepherd-Gründer Paul Watson (73) wurde in Grönland verhaftet © AFP

Die internationale Rechtslage ist unklar. Nach dem „Internationalen Übereinkommen zur Regelung des Walfangs“ (IWC) soll das Töten der Meeressäuger nur noch einigen indigenen Völkern sowie zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt sein, um den Bestand nicht zu gefährden. Japan gab eine Zeit lang vor, nur aus letzterem Grund zu fangen, was dem Land jedoch nicht abgenommen wurde. 2014 verbot der internationale Gerichtshof in Den Haag Japans Fangpraktiken, 2019 trat das Land schließlich aus dem IWC aus und plant, den Walfang im großen Stil fortzuführen: Im Mai dieses Jahres lief erstmals der neue 113 Meter lange Walfänger namens „Kangei Maru“ aus. „Kangei Maru“ wollte Watson daran hindern, in Nuuk sein Schiff „John Paul Dejoria” aufzutanken.

Druck auf Dänemark steigt

Der Druck auf Dänemark, Watson freizulassen, steigt, auch da dem Aktivisten 15 Jahre Haft in Japan drohen. Aus zehn europäischen Ländern haben 73 Politiker einen entsprechenden Brief an Mette Frederiksen geschickt, allen voran Frankreich, welches dem Aktivisten eine Zeit lang politisches Asyl gewährt hatte. Zur Phalanx der Watson-Unterstützer gesellen sich immer mehr Stars wie der Schauspieler Pierce Brosnan, der Regisseur James Cameron und der Musiker Bryan Adams.

Doch in Dänemark schließt sich nur die kleine und grün-radikale Partei Einheitsliste diesen Forderungen an. Denn Kopenhagen muss auch Rücksichten auf seine halbautonomen Gebiete Grönland und die Färöer Inseln nehmen, wo Walfang als identitätsstiftend gilt.

Grindwale von Hand abgestochen

Vor allem in der atlantischen Inselgruppe gilt Watson als Gegner. Seit 2000 versuchen Schiffe der Sea Shepherd das Grindwalfangen zu stören – eine Tradition, bei der die bis zu acht Meter langen Tiere in einem Fjord mit Booten zusammengetrieben und in Ufernähe von Hand abgestochen werden. Diese Praktiken und die entsprechenden Bilder geben kein international gutes Bild ab.

Als Watson im vergangenen Sommer das Schlachten verhindern wollte, hat Dänemark ein Kriegsschiff geschickt, um ihn aufzuhalten – so seine Behauptung. Sollte der internationale Druck nicht größer werden, scheint eine Auslieferung durchaus realistisch.