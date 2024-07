Die diesjährigen, 104. Salzburger Festspiele 2024 werden am Freitag um 11 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet.

Die angesichts der russischen Invasion in der Ukraine mit Spannung erwartete Festrede hält Nina Chruschtschowa, die Urenkelin des einstigen sowjetischen KP-Parteichefs Nikita Chruschtschow. Die in New York Lebende gilt als Expertin für zeitgenössische russische Geschichte und Politik sowie als scharfsinnige Kritikerin von Wladimir Putins Regime.

Das Festival startete de facto bereits vor einer Woche mit der Ouverture Spirituelle und der Premiere des neuen „Jedermann“ mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Deleila Piasko als Buhlschaft. Die Salzburger Festspiele bieten in 44 Tagen insgesamt 172 Aufführungen an 15 Spielstätten.