Die Szene erinnert an die Zeiten des Kalten Kriegs. Das Bundeskriminalamt setzte am Montag in Nordrhein-Westfalen und Hessen drei Deutsche fest, das Ehepaar Herwig und Ina F. sowie ihr Geschäftspartner Thomas R. Der Vorwurf: Spionage für die chinesische Staatssicherheit (MSS).