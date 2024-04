Ein Mitarbeiter von Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl, wurde gemäß Berichten deutscher Medien am Dienstag verhaftet. Dem 43-jährigen Mann wird vorgeworfen, im Auftrag der chinesischen Regierung in Deutschland Spionage betrieben zu haben. Insbesondere soll er die hier ansässige Exilopposition im Auftrag Pekings überwacht haben, wie die Zeit berichtet. Die Festnahme erfolgte offenbar aufgrund eines Hinweises des Bundesamts für Verfassungsschutz.

Zweifel an Loyalität

Interessanterweise bot der Mann, der trotz seiner chinesischen Wurzeln seit einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, bereits vor einem Jahrzehnt seine Dienste als Informant den deutschen Sicherheitsbehörden an. Diese lehnten das Angebot jedoch ab, angeblich aufgrund seiner bekundeten Unterstützung für Xi Jinping und seine Befürwortung des Anschlusses Taiwans an China. Dies ließ Zweifel an seiner Loyalität aufkommen, insbesondere da er auch Organisationen unterstützt haben soll, die der Regierung kritisch gegenüberstehen, was inkonsistent erscheint.

Am Montag wurden in Deutschland drei weitere Männer wegen des Spionageverdachts festgenommen. Es soll keinen direkten Zusammenhang zwischen den Fällen geben.