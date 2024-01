Es war eine Zitterpartie, gestern Abend brachte Großbritanniens Premierminister „sein“ Ruanda-Asylgesetz durch das Unterhaus in London. Der Tory steckte in einem fortdauernden Dilemma: Für Gegner ist das Gesetz, mit dem irregulär in das Vereinigte Königreich eingereiste Migranten ohne Rücksicht auf Herkunft oder persönliche Umstände umgehend nach Ruanda abgeschoben werden können, eine Attacke auf die Menschenrechte. Für die besonders Rechten unter den Konservativen geht der Pakt indes noch nicht weit genug.