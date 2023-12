Was Putin und Selenskyj 2024 für den Ukraine-Krieg erwarten

Der Krieg in der Ukraine wird auch im Jahr 2024 erbittert weiter gehen. Die Positionen seit Kriegsbeginn haben sich nicht verändert. Russland will das Nachbarland weiter überfallen, die Ukraine will ihre Existenz weiter sichern. Aber wie sind diese Ziele ausgestaltet? Ein Überblick.