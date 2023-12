Bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Angaben der ukrainischen Behörden ein Mensch getötet und 15 weitere verletzt worden. Das Todesopfer wurde aus Charkiw im Nordosten gemeldet. Dort gibt es acht Verletzte. Bürgermeister Ihor Terechow erklärte im Fernsehen, es seien 22 Luftangriffe gezählt worden. Ein Krankenhaus, mehrere Wohngebäude und Industrieanlagen seien getroffen worden.

Aus der Hauptstadt Kiew wurden sieben Verletzte gemeldet. Bürgermeister Witali Klitschko schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, eine als Schutzraum genutzte U-Bahn-Station sei beschädigt worden. Zudem geriet ein Wohnhochhaus in Brand. Es gebe Verletzte, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Feuer sei durch herabstürzende Trümmer ausgelöst worden. Auch eine Lagerhalle stehe in Flammen.

Der Bürgermeister von Lwiw (Lemberg), Andrij Sadowyj, teilte mit, es habe zwei Angriffe gegeben. Lwiw liegt im Westen der Ukraine und ist vergleichsweise selten Ziel von Angriffen. Auch dort waren wie in Kiew und Charkiw Explosionen zu hören. Am Donnerstag waren bei russischen Angriffen auf mehrere Ziele in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine nach Angaben der ukrainischen Behörden drei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden.