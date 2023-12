Wieso Kiew der Rückzug aus der Stadt Marjinka besonders schmerzt

Russische Truppen machen im Donbas immer mehr Druck auf die ukrainische Frontlinie. Nun musste sich die ukrainische Armee ausgerechnet aus Marijnka zurückziehen. Derweil will Kiew per Gesetz den Einzug von dringend an der Front benötigten Soldaten erleichtern.