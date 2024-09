Seit dem Vorjahr gab es immer wieder Gerüchte, dass sich der ehemalige Neos-Vorsitzende Matthias Strolz eine Rückkehr in die Politik vorstellen könne. Anfang vergangener Woche gab Strolz ein Interview auf krone.tv, in dem er bekannt gab, dass er als künftiger Bildungsminister zur Verfügung stünde. „Wenn es um Bildung geht, ist das mein Lebensthema, da würde ich wieder Verantwortung übernehmen“, betonte er noch vor wenigen Tagen.

Abschied aus der Parteipolitik

Diese politischen Ambitionen hat der 51-jährige Unternehmer, der 2012 die Pinken mitbegründete und 2018 seinen Rücktritt erklärte, nun mit einem emotionalen Statement auf der Plattform X ad acta gelegt. Strolz sinniert darin über die Lebensmotive in der ersten und zweiten Lebenshälfte, spricht über Vergänglichkeit und den Tod seiner Mutter, zitiert Psychiater C.G. Jung und spannt den Bogen zu seiner politischen Laufbahn: „Für mich persönlich kommt in diesen Wochen ein großes Lebenskapitel zu seinem Ende. Ich verlasse die Parteipolitik. Mein Herz und die Bedürfnisse der Zeit rufen mich in die (internationale) Friedensarbeit, in die Begleitung von Heilung und Entfaltung sowie in überparteiliche Engagements, dem Gemeinsamen und Ganzen verpflichtet.“