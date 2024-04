Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger wird am Samstag in Graz zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl im Herbst gekürt. Neben der Spitzenkandidatur erstellen die Pinken in der Grazer Messe auch die Bundes- und die Landeslisten für den Urnengang (voraussichtlich am 29. September).