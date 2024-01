Vor einem Budapester Gericht hat am Montag ein Strafprozess gegen drei ausländische Linksextremisten begonnen. Dabei handelt es sich um zwei deutsche und eine italienische Angeklagte. Sie sollen im Februar 2023 neun Menschen in Budapest brutal angegriffen haben. Sechs von ihnen wurden schwer verletzt. Ein deutscher Angeklagter wurde am Montag in erster Instanz zu drei Jahren Haft verurteilt.

Volksschullehrerin als Hauptangeklagte

Die Gruppe aus zwei Frauen und einem Mann habe ihre Angriffe mit Schlagstöcken und Hämmern gegen Menschen gerichtet, die sie für Neonazis hielten und von denen sie glaubten, sie seien zu dem jährlichen rechtsextremistischen Gedenken, dem sogenannten „Tag der Ehre“, in Budapest eingetroffen, schrieb das Portal. An diesem Tag ehren rechtsextreme Mitglieder der Waffen-SS und die an ihrer Seite kämpfenden ungarischen Soldaten. Diese hatten am 11. Februar 1945 erfolglos versucht, den Belagerungsring der Roten Armee um Budapest zu durchbrechen.

Der angeklagte Mann, ein Deutscher, bekannte sich am Montag laut einem Bericht des Nachrichtenportals „hvg“ schuldig, sah jedoch das geforderte Strafmaß als überhöht an. Die beiden angeklagten Frauen bekannten sich nicht schuldig. Der Mann wurde noch am Montag zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Staatsanwaltschaft forderte 3,5 Jahre und legte Berufung ein, so geht das Verfahren in die nächste Instanz.

Außenministerium bemüht sich um Freilassung

Hauptangeklagte ist die italienische Volksschullehrerin Ilaria S. Die Mailänderin wird der im Rahmen einer kriminellen Organisation versuchten lebensgefährlichen Körperverletzung angeklagt, wobei die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von elf Jahren fordert. Ihr Anwalt György Magyar sagte am Montag der APA, der Prozess seiner Mandantin werde wohl das ganze Jahr dauern. Der nächste Verhandlungstag sei für den 24. Mai angesetzt worden. Seine Mandantin weise jegliche Schuld zurück. Sie habe die lebensgefährlichen tätlichen Angriffe als „Meinungsäußerung“ gesehen, als ein „Auftreten gegen den Faschismus“.

Das Außenministerium in Rom hatte sich um die Freilassung der inhaftierten Anarchistin bemüht. Anwalt Magyar hatte bereits früher kritisiert, dass seine Mandantin als „internationale Terroristin“ behandelt würde und zu Beginn der Haft nicht einmal mit ihren Eltern Kontakt halten durfte, zitierte das Onlineportal der Wochenzeitung „Magyar Hang“. Er beklagte, dass die Angeklagte die Haftbedingungen nur schwer ertrage.

Auch der Vater der Angeklagten hatte die „menschenunwürdigen Haftbedingungen zwischen Ratten und Wanzen“ angeprangert, unter denen seine Tochter leben müsse. Über menschenunwürdige Zustände in dem ungarischen Gefängnis hatte kürzlich auch ein früherer Mithäftling von Ilaria S., die 43-jährige Italienerin Carmen G., gegenüber der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ berichtet. Die beiden deutschen Angeklagten werden beschuldigt, Mitglieder der Gruppe um die deutsche Linksextremistin Lena E. zu sein. Auch hier fordert die Staatsanwaltschaft eine Zuchthausstrafe sowie die Ausweisung aus Ungarn, berichtete „hvg.hu“.