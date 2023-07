Unbekannte Brandstifter dürften seit vergangenem Freitag für insgesamt sieben Brände in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gesorgt haben. Mehrere Strohballen, ein Gartenzaun, ein Dachstuhl, ein Feld und eine zur Bücherzelle umgebaute Telefonzelle standen in Flammen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Eine Selbstentzündung schließe man in allen Fällen aus. Die mutmaßlichen Brandstiftungen dürften zusammenhängen. Verletzt wurde niemand.

Ein Großteil der Brände brach am Mittwochabend aus. Auf einem Güterweg stand ein Strohballen in Flammen, nur knapp 200 Meter entfernt brannten zwei weitere auf einem Anhänger. Noch während der Löscharbeiten wurde die Feuerwehr bereits zum nächsten Einsatz gerufen. Am Ortsrand brannte ein Gartenzaun aus Holz, den der Besitzer jedoch selbst löschen konnte. Kurz darauf stand wieder 200 Meter weiter der Dachstuhl einer alten Tischlereiwerkstatt in Flammen. Das Gebäude brannte komplett aus, ein Übergreifen auf andere konnte verhindert werden.

Schadenshöhe noch nicht geklärt

Zuvor war es bereits am vergangenen Freitag zu mehreren Bränden gekommen. Auf demselben Güterweg standen Strohballen in Flammen, daneben ein abgemähtes Feld und im Ort eine Bücherzelle. Diese Feuer wurden laut Polizei von Passanten gelöscht.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte noch nicht geklärt werden, hieß es in einer Aussendung. Die Polizeiinspektion Wulkaprodersdorf ersucht unter der Telefonnummer 059133-1100 um Hinweise aus der Bevölkerung.