Eine Festnahme war vor wenigen Tagen der vorläufige Höhepunkt einer unheimlichen Serie an Bränden in Bruck. Immer wieder rückte dort die Stadtfeuerwehr in die ehemalige Bakip in die Lichtensteinstraße aus, vielen noch als Kindergärtnerinnenschule bekannt. Der Auslöser ist stets derselbe: Brandstiftung. Mittlerweile zählt die Brucker Feuerwehr bereits drei derartige Einsätze, nach dem bislang letzten Brand am 5. Juni konnte die Polizei einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung ausforschen und festnehmen.