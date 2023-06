Am gestrigen Montag, dem 5. Juni, wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadtgemeinde Bruck über ein Brandereignis in die Lichtensteinstraße alarmiert. Der Brandherd konnte im früheren Werkraum der ehemaligen Schule für Kindergartenpädagogik schnell ausgemacht werden, das Feuer wurde gelöscht. Durch den Brand wurde das zweite Obergeschoß stark verraucht. Es wurde entsprechend be- und entlüftet. Es ist der mittlerweile dritte Einsatz dieser Art in diesen Räumlichkeiten.