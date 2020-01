Lindsey Vonn folgt "The Body" Elle Macpherson: Baumeister Richard Lugner gab am Mittwoch seinen Stargast für den Wiener Opernball bekannt.

Richard Lugner präsentierte am Mittwoch seinen heurigen Opernball-Stargast: Lindsey Vonn © GEPA pictures

Die 35-jährige ehemalige US-Skirennläuferin Lindsey Vonn ist in diesem Jahr die Begleitung von Baumeister Richard Lugner beim Opernball. Sie ist mit 82 Siegen die erfolgreichste Skiläuferin der Weltcupgeschichte und war im Februar 2019 nach zahlreichen Verletzungen bei der Ski-WM in Aare zurückgetreten. Vonn hatte vier Mal den Gesamtweltcup gewonnen.

Am 18. Oktober 1984 kam Lindsey Caroline Kildow in St. Paul/Minnesota als Tochter von Linda Anne (Krohn) und Alan Lee Kildow zur Welt. Sie wuchs in Burnsville auf und stand mit zwei Jahren erstmals auf Ski. Richtig Ski fahren lernte sie in der Buck Hill Akademie des Österreichers Erich Sailer. Vater Alan, selbst früher ein Rennläufer, forcierte die Karriere seiner Tochter intensiv. Lindsey trainierte in Minnesota, Vail und Oregon.

Mit elf Jahren übersiedelten Lindsey und ihre Mutter dauerhaft nach Vail, sie trainiert dort mit dem Ski Club Vail. "Es war großartig, aber ich habe doch auch die klassischen Elemente einer Kindheit versäumt", wird die Skirennfahrerin später erkennen. Ihre zwei Brüder und beide Schwestern kamen zusammen mit dem Vater deshalb ebenfalls nach Vail und geben selbst damit ihren gesamten Freundeskreis auf, um die Karriere ihrer Schwester zu unterstützen.

Der Plan ging auf. Lindsey gewinnt bei der Trofeo Topolino in Italien den Slalom, einem der wichtigsten Nachwuchsbewerbe der Welt. Am 18. November 2000 gibt sie beim US-Heimrennen in Park City mit 16 Jahren ihr Weltcup-Debüt.

2002 debütierte Lindsey Kildow als 17-Jährige bei Olympia in Salt Lake City und holte als bestes Ergebnis Platz sechs in der Kombination. 2004 fuhr sie als Dritte der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo erstmals im Weltcup auf das Podest. Im Dezember 2005 gelang ihr in der Abfahrt von Lake Louise der erste Weltcupsieg.

In den Saisonen 2007/08, 2008/09, 2009/10 und 2011/12 wurde die Athletin Gesamtweltcupsiegerin. Vonn ist Olympiasiegerin in der Abfahrt und gewann bei Weltmeisterschaften zweimal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze. Das Selbstbewusstsein der teilweise auf Herren-Skiern startenden Vonn war so groß, dass sie im Oktober 2012 um die Starterlaubnis bei der Herrenabfahrt in Lake Louise ansuchte. Das wurde aber abgelehnt.

Outing

Siege und Verletzungen wechselten sich weiter ab, Vonn outete sich zudem via dem Magazin "People", dass sie seit Jahren an Depressionen leidet.

Am 10. Februar 2019 war der Ski-Alpin-Star bei der Abfahrt in Aare mit kaputtem Knie in der Abfahrt zu Bronze gerast und hatte standesgemäß einen Schlussstrich unter die Karriere gezogen. Nach eigenen Angaben hatte sie allein am Knie sieben Operationen und zahlreiche weitere Verletzungen in ihrer Laufbahn.

Sie werde für den Rest des Lebens Schmerzen haben, stellte sie bei ihrem Rücktritt klar. Ihre Knie seien dauerhaft beschädigt. "Ich habe keine Knorpel, keinen Meniskus. Ich habe Platten und Schrauben." Diese Verletzung war es schließlich auch, die Vonn daran hinderte, in ihrer letzten Saison den Alpin-Siegrekord des Schweden Ingemar Stenmark anzugreifen. 86 Weltcup-Siege erreichte Stenmark, bei 82 blieb Vonn stehen. Die schwedische Skilegende war auch beim letzten Rennen der US-Amerikanerin dabei. Vonn selbst hatte so viele Weltcup-Rennen gewonnen wie keine Frau vor ihr.

Heiratsantrag

Im Dezember 2019 machte Vonn ihrem Lebensgefährten, dem kanadischen Eishockey-Profi P.K. Subban (30), einen Heiratsantrag. Am zweiten Jahrestag der Beziehung habe sie etwas "untraditionell" ihren Verlobten gefragt, ob er sie heiraten wolle, und er habe Ja gesagt, berichtete Vonn via Social Media. Im August 2019 hatte das Paar schon einmal seine Verlobung bekanntgemacht - damals hatte Subban Vonn gefragt. "Frauen sind nicht die einzigen, die einen Verlobungsring bekommen sollten", schrieb Vonn damals.

Für die Athletin wäre es die zweite Hochzeit. 2011 hatte sie sich nach vierjähriger Ehe vom amerikanischen Skirennfahrer Thomas Vonn getrennt. Danach war sie mit Golfstar Tiger Woods liiert gewesen. Die Beziehung ging 2015 nach fast drei Jahren auseinander. Von November 2016 bis November 2017 hatte sie mit dem ehemaligen Football-Spieler Kenan Smith eine Beziehung.

Vonn spricht perfekt Deutsch und verbringt immer wieder Zeit in Österreich - auch nach ihrer aktiven Karriere, zuletzt etwa bei den 80. Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Sie hat mehrere Hunde. Seit 2016 ist sie stolze Besitzerin von Lucy, einer Cavalier-King-Charles-Spaniel-Hündin, die sie seither auf Schritt und Tritt begleitet. Dass sie sich Kinder wünscht, richtete sie ihrem Lebensgefährten bei ihrer letzten Ski-WM in Aare sogar auf der Pressekonferenz nach ihrem letzten Rennen aus.

Vorgängerinnen

Neben Macpherson beehrten in den vergangenen Jahren unter anderem Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton und Kim Kardashian den Baumeister, der den Auftritt der Stars auch jedes Jahr zur Werbung für sein Einkaufszentrum, die Lugner City, nützt.