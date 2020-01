Eine 14 und eine 15 Jahre alte Skifahrerin sind in Kitzbühel gegeneinander geprallt. Beide wurden ins Spital geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Scheriau

Zwei Mädchen aus Deutschland im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Mittwoch bei einem Skiunfall in Kitzbühel ihr Bewusstsein verloren. Die beiden Mädchen waren oberhalb der Talstation der Sesselbahn "Hartkaser" gegeneinander geprallt und in der Folge gestürzt, teilte die Polizei mit.

Die 15-Jährige war nach kurzer Zeit wieder ansprechbar und wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Sie erlitt bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung. Die 14-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Ihr Verletzungsgrad war vorerst noch nicht bekannt. Da zum Unfallhergang noch keine näheren Erkenntnisse vorlagen, bat die Polizei Zeugen um Hinweise.