Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Kanizaj

Beim Schnapsbrennen ist ein Ehepaar am Samstagabend in Rohrbach an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) verletzt worden. Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen kam es zu einem Knall, der 53-Jährige und die 49-Jährige erlitten durch eine Stichflamme Verbrennungen im Gesicht und an den Händen. Die beiden wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, bestätigte die Polizei Online-Medienberichte.

Mehrere Feuerwehren wurden den Berichten zufolge alarmiert. Der Sohn des Paars konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpfen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag auf Anfrage mit.