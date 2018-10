Tödlicher Unfall Motorradlenker im Bezirk Gmunden tödlich verunglückt

Ein 26-Jähriger verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Ursache dafür gewesen sein. Reanimations-Versuche einer vorbeikommenden Ärztin blieben erfolglos.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © (c) AA+W - stock.adobe.com

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am Freitagnachmittag im Bezirk Gmunden tödlich verunglückt. Der Mann war in Bad Ischl mit seinem Motorrad unterwegs, als er in einer Kurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, 60 Meter über die Fahrbahn schlitterte und mit voller Wucht gegen eine Leitschiene prallte.

Danach wurde der Verunglückte in den naheliegenden Weißenbach geschleudert. Eine vorbeikommende Ärztin versuchte den 26-Jährigen bis zum Eintreffen Einsatzkräfte zu reanimieren, dies blieb aber erfolglos.