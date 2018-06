Facebook

© APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER

Die Wiener Polizei hat am Montag nach dem 35. Donauinselfest am Wochenende eine positive Bilanz gezogen. Das dreitägige Festival mit 2,4 Millionen Besuchern ist aus Behördensicht ruhig verlaufen, hieß es in einer Aussendung. Insgesamt neun Personen wurden festgenommen. Dazu kamen 116 Anzeigen und 48 Verwaltungsübertretungen.

Fünf Festnahmen erfolgten aus strafrechtlicher Sicht, neun wegen verwaltungsrechtlicher Delikte. Darunter fielen aggressives Verhalten, Widerstand, gefährliche Drohung sowie Straftaten nach dem Suchtmittelgesetz. 51 Anzeigen betrafen ebenfalls Drogenvergehen, 65 wurden nach dem Strafgesetzbuch erstattet - vier davon wegen sexueller Belästigung, dazu kamen Körperverletzungen, Raufhandel sowie Taschendiebstähle.