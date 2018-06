Eine Leiche ist Sonntagfrüh in der Traun in Bad Ischl im Bezirk Gmunden entdeckt worden.

© KLZ/Kanizaj

Eine Leiche ist Sonntagfrüh in der Traun in Bad Ischl im Bezirk Gmunden entdeckt worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag eine Information der Freiwilligen Feuerwehr. Die näheren Umstände waren vorerst unbekannt - die Ermittlungen waren gegen Mittag noch im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des toten 51-jährigen Einheimischen angeordnet.

Schon in der Nacht auf Sonntag war die Feuerwehr alarmiert worden, nachdem ein Anrufer eine in der Traun treibende Person gemeldet hatte. Die Polizei, die Wasserrettung, das Rote Kreuz, der Bergrettung und die Ischler Feuerwehreinheiten - alleine sie boten 70 Helfer auf - rückten zu einer Suchaktion aus. Sie wurde kurz vor 1.00 Uhr ergebnislos abgebrochen. Sonntagfrüh entdeckte ein Passant die Leiche.