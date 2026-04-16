In Wien können unmündige Straftäter künftig in einer geschlossenen sozialpädagogischen Einrichtung angehalten werden, einer sogenannten „Auszeit-WG“. Das Projekt wurde am Donnerstag von Jugendstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) präsentiert. Gedacht ist die Maßnahme für Kinder zwischen 11 und 13 Jahren, die wiederholt schwere Taten begangen haben.

Anhaltung als „Ultima Ratio“

Die Kinder seien eine Gefahr für sich selbst und für andere, gab Emmerling zu bedenken. Fast alle würden aus äußerst schwierigen Verhältnissen kommen. Auch Kriegserfahrungen mit entsprechenden Traumatisierungen würden sich hier auswirken. Es sei nötig, die Betroffenen aus ihrer „hochproblematischen Umgebung“ herauszunehmen, betonte die Stadträtin.

Wien verfüge bereits über ein großes Angebot an pädagogischen Unterstützungsprojekten. Einige Kinder könnten damit aber nicht erreicht werden. Die Auszeit-WG sei die „Ultima Ratio“, beteuerte Emmerling. Auch gebe es einige Minderjährige, die genau wüssten, dass sie bis zum Alter von 14 Jahren keine Sanktionen zu befürchten haben. „Dieses Mindset gilt es aufzubrechen.“

Die Entscheidung über eine Unterbringung in der WG fällt eine Kommission, in der sich sozialpädagogisch ausgebildete Fachkräfte mit der Polizei beraten werden. Zugleich wird bei Gericht der Antrag auf Maßnahmenüberprüfung gestellt. Spricht nichts gegen die Anhaltung, erfolgt die Übersiedlung in die Einrichtung.

Wiens Jugendstadträtin kündigt neue Maßnahmen für strafunmündige Täter © APA/Hans Klaus Techt

Start im Mai

Die ersten Bewohner werden im Mai einziehen. Ein Aufenthalt kann bis zu zwölf Wochen dauern. Die genaue Adresse der Einrichtung wird nicht verraten. Auch werden, anders als etwa in der Haft, wohl keine direkten Besuche erlaubt sein.

Die Betreuung der Kids übernimmt ein Verein. Dessen Personal ist unter anderem im Bereich Deeskalation geschult. Im Haus werden auch regelmäßig Sozialarbeiter, Psychologen, Psychiater oder Heilstättenlehrer im Einsatz sein. Ausgänge in den angrenzenden Garten oder auch in die Stadt sind ebenfalls möglich. Die Kosten für die Auszeit-WG wurden heute mit jährlich 800.000 Euro beziffert.