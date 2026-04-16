Ein Mann soll am Donnerstag in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) seine Ehefrau und sich selbst getötet haben. Das Paar wurde am Vormittag leblos aufgefunden, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage entsprechende Online-Berichte. Beide Personen waren seinen Angaben zufolge über 80 Jahre alt und pflegebedürftig. Der Mann dürfte mit einer legal besessenen Faustfeuerwaffe geschossen haben.

Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich waren im Gange. Erhebungen wurden vom Bereich Leib/Leben und der Tatortgruppe des Landeskriminalamts durchgeführt. Spurenauswertungen und Einvernahmen waren im Laufen.