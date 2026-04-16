Auf strengere Kontrollen müssen sich ab Mitte des kommenden Jahres all jene einstellen, die ihre Rechnungen ab 3.000 Euro mit Bargeld begleichen wollen. Konkret sind bei Beträgen ab dieser Höhe Käuferdaten anzugeben, so die neue EU-Regelung. Ebendiese beinhaltet mit 10.000 Euro auch eine Obergrenze für Barzahlungen. Zudem muss beim Einzahlen von fünfstelligen (oder höheren) Bargeldbeträgen ein Herkunftsnachweis für das Geld erbracht werden.

Die Verschärfungen sollen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von verhängten Sanktionen in der EU verhindern bzw. deutlich erschweren. Doch das jüngst beschlossene Vorgehen ist unter den Kleine-Zeitung-Userinnen und -Usern nicht unumstritten.

„Privatsphäre, Datenschutz, Geheimnisschutz? Irrelevant!“

Während Teile der Kleine-Zeitung-Community einer Bargeld-Obergrenze durchaus etwas abgewinnen können, zeigen sich andere User weniger begeistert. So empfindet etwa „Morpheus“ die Verschärfungen als „volle Überwachung“. Ähnlicher Meinung zeigt sich „Zooropa“: „Der Staat will künftig von allen Bürgern wissen, wann und wofür sie ihr Geld ausgeben. Privatsphäre, Datenschutz, Geheimnisschutz? Irrelevant! Und es gibt nicht den geringsten Aufschrei!“

Indes ist sich „logon 1“ sicher: „Die Welt moralisch belehren wollen und über den Bürger bestimmen. Für Obrigkeitshörige ist die EU die ideale Wahl. Dass sie von den Großmächten USA, China etc. ausgelacht wird, ist ebenso mehr als verständlich.“ An der Wirksamkeit der Maßnahmen gegen kriminelle Machenschaften zweifelt „madmote3“: „EU halt, die Großen finden schon ihre Schlupflöcher – Hauptsache die Kleinen werden schikaniert.“ Während „Papo2707“ einwirft, dass durchaus Möglichkeiten bleiben, um illegale Geldflüsse zu verschleiern: „Dann wird halt mit Krypto bezahlt! Wenn das besser ist …“

„Ab gewissen Summen sollte Nachverfolgbarkeit gegeben sein“

Ebendiese Kritik an den ab Mitte 2027 gültigen EU-Richtlinien kann „petera“ nicht nachvollziehen: „(Es) ist immer wieder interessant, wie sich manche hier für Steuersünder, Betrüger und Gauner ins Zeug hauen.“ Zustimmung kommt von „kolleri“: „Wer mit der 10.000-Euro-Grenze ein Problem hat, hat wahrscheinlich ein Problem damit, Steuern zahlen zu wollen – oder Schwierigkeiten, die Herkunft seines Geldes zu erklären.“

Beunruhigt ob der neuen Obergrenze und Nachweispflicht zeigt sich auch „oberrisser9“ nicht: „Sicherlich betrifft dieses Gesetz Normalbürger kaum. Wenn man eine größere Anschaffung wie einen Autokauf tätigt, bekommt man aber vermutlich eine Aufforderung, den Kaufvertrag nachzuweisen.“

Das mehrfach geäußerte Argument, dass mit der Regelverschärfung zu sehr eingeschränkt werde, wie Menschen mit ihrem Privateigentum verfahren, will „Oral-B“ entkräften: „Das Umgehen mit Eigentum unterliegt Regeln. Sie können mit nichts, das Sie besitzen, tun und lassen, was Sie wollen. Denken Sie an Ihr Auto, Ihre Wohnung, Ihr Küchenmesser.“ Indes differenziert „Reiskocherfahrer“ folgendermaßen: „Eigentlich interessiert es keinen, wer wen bezahlt. Aber ab gewissen Summen sollte Nachverfolgbarkeit gegeben sein, wenn man aus rechtlichen Gründen doch genau hinschauen muss.“