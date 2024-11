Nun die traurige Gewissheit: Die Babyleiche wurde am Klinikgelände in Wien Favoriten in einem Mistkübel gefunden, berichtet die Kronenzeitung. Eine Bestätigung der Wiener Polizei gab es mangels Erreichbarkeit zunächst nicht, die Exekutive schickte nur aus, dass es neue Erkenntnisse gebe. Die Mutter steht unter dringendem Tatverdacht, ihr Kind ermordet zu haben. Die Polizei verhört die Dreißigjährige. Der Bereich des Tatorts wurde großräumig abgesperrt. Der Einsatz läuft.

Das Baby war am Donnerstag kurz vor Mittag aus der neonatologischen Station der Klinik verschwunden, was von einer Pflegerin bemerkt worden war. Sie verständigte die Mutter, die sich kurz zuvor aus dem Raum entfernt hatte. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die Donnerstagnachmittag mit einem Großaufgebot auf der Suche nach dem Neugeborenen war. Die Einsatzkräfte sicherten das Krankenhaus-Areal und suchten das ganze Spital nach dem Neugeborenen ab, auch ausfahrende Autos wurden kontrolliert. Bis späten Donnerstagabend war die Polizei mit Drohnen im Einsatz, ehe man die Suche einstellte.

Unklar, wie Baby verschwand

Einen stichhaltigen Hinweis, dass das Kind entführt wurde, gab es zwar nicht, konnte aber auch nicht ausgeschlossen werden. Die Eltern wurden am frühen Nachmittag von den Psychologen des Spitals betreut, Verwandte wurden von der Polizei befragt. Medienberichte, wonach ein Spürhund an einem Mistkübel bei der Suche nach dem Neugeborenen angeschlagen hätte, wurden vonseiten der Polizei nicht bestätigt. Der Kübel war zudem schon von der Müllabfuhr ausgeleert worden. In der Folge wurde intensiv nach dem Müllfahrzeug gesucht.

Kein offener Zugang zur Station

In einer schriftlichen Stellungnahme des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) gegenüber ORF-„Wien heute“ hieß es, dass es „keinen offenen Zugang“ zur Station gebe. Die Türen seien ständig versperrt: „Um Zugang zu erhalten, müssen Besucherinnen und Besucher bei einer Gegensprechanlage läuten. Nur wenn nachvollziehbar ist, dass man eine Zutrittsberechtigung hat, öffnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Türe“, betonte demnach der WIGEV.