Dass man sich 31. Oktober zu Halloween verkleidet, ist nichts Neues. Dass sich an dem Tag des Gruselns jedoch zahlreiche Anime-, Gaming- und Manga-Fans im Multiversum in Schwechat einnisten und dort vier Tage bleiben, ist neu. Denn zum ersten Mal fand die Yunicon ganze vier Tage statt.

Enormer Ansturm

Am Donnerstag um Punkt 14 Uhr ging es los und die Tore zum Multiversum wurden geöffnet. Grund für viele Cosplayerinnen und Cosplayer aus ganz Österreich anzureisen. Passend zu Halloween sind viele in die Rolle von Charakteren aus Horror-Spielen oder Animes geschlüpft. Oder haben eine gruslige Version ihres Lieblingscharakters erstellt. Dabei stecken teilweise hunderte Arbeitsstunden in den jeweiligen Verkleidungen.

Stefanie Muhr (cranberry_cosplay) als Lilith, die Tochter von Mephisto, aus Diablo 4 © Nico Lang

Bereits am Donnerstag waren die Hallen gut gefüllt. Der große Andrang fand jedoch erst am Freitag und Samstag statt. Dabei bot die Convention für alle Tage ein abwechslungsreiches Programm. Zum einen, diverse Cosplay-Wettbewerbe, wie z.B. der TOC (Tournament of Champions), wo 15 Cosplayer aus ganz Europa ihre selbstgemachten Kostüme dem Publikum präsentieren. Zum anderen zahlreiche Quizze, wo das Wissen über Animes und Games abgefragt wurde.

Stargäste erfreuten Fans

Wie immer waren auch zahlreiche Gäste eingeladen. Die „Anime Allstars“ begeisterten auf der Bühne die Besucherinnen und Besucher mit Liedern aus bekannten Anime-Intros. Einer der bekanntesten Stimmen auf dem Event war vermutlich Santiago Ziesmer, den wohl jeder als die Stimme von Spongebob Schwammkopf kennt. Um ein Autogramm zu bekommen, standen viele bereits in der Früh an.

Die nächsten Events der Veranstalter der Yunicon sind die Kokorokon von 07. bis 09. Februar wieder im Multiversum Schwechat und vom 30. Mai bis 01. Juni die Hanamicon in der Seifenfabrik in Graz.