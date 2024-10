Im Wiener Rathaus werden sich ab morgen wieder tausende - großteils jüngere - Menschen tummeln, um sich über angesagte Trends aus der Welt der Computerspiele zu informieren. Die 15. Ausgabe der „Game City“ wird bis Sonntag dabei nicht nur Zock-Action und E-Sport-Bewerbe bieten, sondern mit der Fachtagung FROG (Future and Reality of Gaming) auch theoretischen Diskurs. Besucht werden kann die „Game City“ bei freiem Eintritt.

Rund 70.000 Besucher erwartet

Organisiert wird die Gaming-Sause wieder von der städtischen Jugend-Servicestelle WienXtra. Die Veranstalter rechnen damit, dass so wie im Vorjahr wieder rund 70.000 Besucherinnen und Besucher kommen werden. Für sie steht etwa ein 135 Quadratmeter großer „Gaming Room“ im Festsaal zur Verfügung. Im Rahmenprogramm können Fans auch prominente Streamer kennenlernen und sogar gegen sie antreten.

Am Samstag wird der virtuelle Raum vorübergehend auf die echte Welt erstreckt. Bei der Cosplay-Parade ziehen die Teilnehmer - verkleidet als ihre Lieblingscharaktere aus Games und Anime - vom Museumsquartier zum Rathaus.

Videospiele als Bildungstool

Die FROG-Konferenz steht heuer unter dem Motto „Gaming the Apocalypse“. Diskutiert wird etwa darüber, welche Fähigkeiten man in Spielen lernen kann, um besser mit den Herausforderungen der Zukunft umzugehen oder ob Games als Bildungstool eingesetzt werden können, um über Krisen zu informieren.

„Ab Freitag verwandelt sich das Wiener Rathaus bei der 15. Game City erneut in ein Spiele-Paradies“, betonte Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer Stellungnahme. Er hob hervor, dass es in den Rathaushallen auch ein „Gesundheitseck“ geben wird, in dem Themen wie Ernährung, Bewegung, kognitives Lernen und mentale Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Auch eine Kinderzone für Kids ab vier Jahren wird eingerichtet - in der auch analoge Spiele ihren Platz haben werden.

Apropos Kinder: Es gibt für die Game City an sich keine Altersbeschränkung. Allerdings sind einige Zonen erst ab 16 bzw. 18 Jahren zugänglich.

