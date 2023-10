Videospiele gewinnen eine immer größere Beliebtheit in Österreich. Laut einer Studie spielen 38 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher regelmäßig Videospiele. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Videospielmessen von Besuchern nahezu überrannt werden. Nach drei Jahren Pause, unter anderem Corona bedingt, wird das Wiener Rathaus zum 14. Mal zur Videospielhauptstadt "Game City".

Eröffnet wurde die "Game City" feierlich um 15 Uhr von Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und von der "Game City Bürgermeistern" Jennifer. Die Cosplayerin wurde von der Community aus Discord zur diesjährigen Bürgermeisterin der "Game City" gewählt.

Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Game City Bürgermeisterin Jennifer © Nico Lang

Gesundheit beim Gaming als Thema

Den Besucherinnen und Besuchern erwartet ein volles Programm. Zum einen ist der eSport Verband Österreich (ESVÖ) mit einem Stand vertreten, bei dem es die Möglichkeit gibt in die Welt des eSports einzutauchen und selbst gegen Bundesheer eSportler anzutreten. Zum anderes stellen 110 Ausstellerinnen und Aussteller ihre aktuellen Hardware- und Gaming-Highlights vor. Dabei knackt die "Game City" ihren bisherigen Aussteller-Rekord von 100.

Einen großen Wert wird auch auf den gesundheitlichen Aspekt beim Videospielen gelegt. "Es ist wichtig einen gesunden Umgang zu lernen", meint Wiederkehr. "Es braucht Aufklärung bereits im jungen Alter" Zusätzlich wird versucht, gegen Vorurteile gegenüber der Gamingszene anzukämpfen. Videospiele würden immer wichtiger werden hinsichtlich Bildung und der Kreativitätsförderung. Außerdem würde man Teamfähigkeit lernen.

„In unserer Gesellschaft ist eine Art Gaming-Kultur entstanden. Da steht nicht mehr nur das Spielen im Fokus, sondern es haben sich neue Tätigkeiten und Berufsbilder entwickelt“, ergänzt Natalie Denk, Leiterin des Zentrums für Angewandte Spieleforschung an der Universität für Weiterbildung Krems.

Zwei Cosplayerinnen auf der Game City © Nico lang

Großer Andrang schon am ersten Tag

Bereits vor Einlassbeginn standen zahlreiche Gaming Begeisterte am Rathausplatz an, um so schnell wie möglich in die Gaminghauptstadt einzuziehen. Um 15:00 Uhr gab es dann die offizielle Eröffnung und das Rathaus wurde zu Game City.