Wer derzeit im Supermarkt seines Vertrauens unterwegs ist, hat womöglich diese besonderen Flaschen gesehen. Auf den Smoothies des Herstellers „true fruits“ sind zwei Gesichter mit zugehörigem Text zu sehen. Diese zwei Gesichter gehören Lars Mittank und Inga Gehricke - beide Personen gelten seit Jahren als vermisst.

Jahrelang vermisst

Inga Gehricke wird seit neun Jahren vermisst. Das letzte Mal wurde sie im Diakoniewerk Wilhelmshof in Stendal (Sachsen-Anhalt) gesehen. Die Polizei vermutete, dass das Mädchen in einem angrenzenden Waldstück verschwand, jedoch wurde sie nie gefunden. Eine Entführung wurde nie ausgeschlossen.

Lars Mittank wurde zuletzt am Flughafen Varna in Bulgarien am 8. Juli 2014 gesehen. Er war mit Freunden zuvor an den Goldstrand gereist. Am 6. Juli kam es in Bulgarien zu einem Streit, bei dem Mittank am linken Ohr mit einem Schlag getroffen wurde. Ein Arzt erteilte ihm daraufhin Flugverbot und gab ihm eine Einweisung in ein Krankenhaus, das ihn jedoch nicht aufgenommen hat. Als seine Freunde weggeflogen sind, fuhr Mittank zum Flughafen und ging dort zu einem anderen Arzt. Ohne erkennbaren Grund verließ er den Behandlungsraum plötzlich. Überwachungskameras zeigen, dass er panisch vom Flughafengelände wegläuft. Seitdem gilt er als vermisst.

Suche in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Mit dieser Aktion wollen „true fruits“ und die Angehörigen der Vermissten neue Hinweise bekommen und nochmals die Aufmerksamkeit auf die beiden Vermissten lenken. „Ich fühle, dass mein Kind noch lebt“, sagt die Mutter von Inga, Victoria Gehricke.

In 30.000 Supermärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden nun die großen Smoothie-Flaschen (750ml) des Herstellers mit den Gesichtern der beiden Personen verkauft. Entscheidende Hinweise werden jeweils mit bis zu 50.000 Euro belohnt. Auf den Flaschen ist nicht nur die Vermisstenanzeige zu sehen, sondern auch zwei Bilder: Einerseits das Bild von der Person zum ungefähren Zeitpunkt des Verschwindens und andererseits ein „Aging-Foto“, das die Person zeigt, wie sie womöglich aussehen könnte.

In Österreich werden jährlich rund 12.000 Personen als vermisst gemeldet, im Jahr 2023 waren es zum Beispiel 12.459. Davon waren es in der Steiermark 1803 und in Kärnten 1301 Personen.

Wer Hinweise zu den vermissten Gehricke und Mittank hat, kann sie hier abgeben.