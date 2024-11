Seit Tagen wird nach dem mutmaßlichen Doppelmörder von Altenfelden gesucht. Nun könnte ein Durchbruch erzielt worden sein. Nach einem Hinweis findet in einem Waldstück im Bezirk Rohrbach aktuell eine genaue Suche statt. Es scheint, als wäre das Auto des Verdächtigen in einem Waldstück gefunden worden, meldet die Polizei Oberösterreich. Für elf Uhr wurde ein Medientreffpunkt im Ortszentrum von Altenfelden angekündigt.

Wie „meinbezirk.at“ berichtet, wurden die Bewohner vor Ort dazu aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Situation vor Ort sei äußerst unübersichtlich und es herrsche dort, wo das Auto des mutmaßlichen Amokläufers gefunden wurden „Lebensgefahr“, wird die Polizei zitiert. Der Aufenthaltsort des Täters ist nach wie vor unklar, allerdings soll es – neben dem gefundenen Auto – auch Hinweise aus der Bevölkerung geben.

Doppelmord am Montag

Nach dem schrecklichen Doppelmord am Montag in Oberösterreich stehen 50 Leute aus dem Umfeld des Täters weiter unter Personenschutz, hunderte Polizeibeamte sind seit der Tat im Einsatz, um den Verdächtigen zu finden.

Nach dem Jäger Roland Drexler wird seit Tagen gefahndet © Montage: APA/LPD Oberösterreich

Montagfrüh soll Drexler in Altenfelden im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich einen Bürgermeister aus der Region und im benachbarten Arnreit einen ehemaligen Jagdleiter erschossen haben. Hintergrund dürften Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Jagd gewesen sein. Der passionierte Jäger Roland Drexler dürfte sich für den Tag der Tat Urlaub genommen haben. „Wir sind absolut fassungslos, was da passiert ist“, wird das Unternehmen zitiert, in dem Roland Drexler beschäftigt war. „Seine Kollegen, die ihn zum Teil schon jahrelang kennen, sagen, dass er ein hilfsbereiter Kollege war, auf den man sich verlassen konnte.“ Das Unternehmen bestätigt, dass der Verdächtige vor der Tat kurzfristig Urlaub genommen hatte. Dies sei aber in der Branche nicht ungewöhnlich. Im Unternehmen sei bekannt gewesen, dass Drexler Jäger sei.

Suche per EU-Haftbefehl

Nach den Taten flüchtete der mutmaßliche Schütze und wird seither mit EU-Haftbefehl gesucht. Die Polizei schätzt ihn als „sehr, sehr gefährlich“ ein, er dürfte zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe bei sich tragen und mit einem silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL unterwegs sein. Bei Sichtung solle man unbedingt den Notruf wählen und nicht selber Kontakt mit ihm aufnehmen, so die Empfehlung der Exekutive.