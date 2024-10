Ein Kind spaziert an der Hand seiner Mutter und einem Luftballon in der anderen durch die Altenfeldner Veldenstraße. Die Kleine war beim Weltspartag in der Raiffeisenbank und nimmt offensichtlich nur am Rand Notiz von all dem Polizeitrubel, der nach dem Amoklauf rund um sie stattfindet. Auch der Gaifahrer vom Bäcker bahnt sich unbeeindruckt seinen Weg durch eine Hundertschaft an Polizeikräften und Spezialfahrzeugen. Während des Postlers Elektroauto vorbeisurrt montieren vermummte und bewaffnete Polizisten ein Maschinengewehr auf das Panzerfahrzeug, das schon seit Montag in der Region durch die Gegend kreuzt.

Spekulationen über den Amoklauf am Stammtisch

Die Stimmung ist angespannt, der Nebel taucht das ganze Bild in ein unwirkliches Licht. In der kleinen Bäckerei wärmen sich Reporter bei Kaffee und Tee auf, vor dem italienischen Gasthaus am Marktplatz steht eine Gruppe Raucher und beobachtet die Szenerie. Drinnen füllen sich die Plätze um die Schank. Die meisten Gäste blicken ins Leere und schweigen. Die Opfer des Amoklaufes kannten viele, ebenso den mutmaßlichen Täter. „Was soll man da noch sagen?“, sagt ein älterer Mann und schüttelt den Kopf. „Das darf doch alles nicht wahr sein. Dass der Drexler sich so hineinsteigert.“ Er erzählt von seinem Bekannten Roland Drexler, einem alteingesessenen Altenfeldner und glühenden Jäger. Er soll zwei Menschenleben auf dem Gewissen haben.

Am Vortag dürfte ein lange schwelender Konflikt im Jägermilieu eskaliert sein. Der 56-jährige Drexler soll zuerst den Bürgermeister der Nachbargemeinde Kirchberg und danach noch einen seiner Widersacher in dessen Haus in Arnreit erschossen haben. Was er danach gemacht hat, wo er hingefahren ist, darüber wird am Stammtisch spekuliert. „Niemals hätte ich ihm so etwas zugetraut, ich hab’s am Anfang gar nicht glauben können“, sagt der Mann über den tatverdächtigen Todesschützen. Als geselligen Menschen beschreiben ihn manche. Zumindest „gesessen“ sei er gerne, mitunter auch intensiv, wie zu vernehmen war. Nicht zuletzt deshalb habe er sich im Ort eine Wohnung genommen.

Gerede über den Amokläufer: „Dann war er rabiat“

Über die Schnur gehaut habe er auch gerne bei der Jagd, erzählen sich die Leute den „Oberösterreichischen Nachrichten“ am Marktplatz. „Zum Beispiel, wenn eine Katze zu nahe am Wald herumgeschlichen ist. Da war er dann rabiat“, sagt ein Passant. Wenn es nicht um die Jagd ging, sei er aber „in Ordnung“ gewesen, wird von mehreren Seiten betont. Dass er am Montag aus dem Affekt gehandelt habe, bezweifelt ein Bekannter. „Ich glaube schon, dass er das alles geplant hat. Es war kein Zufall, dass er die Waffen im Auto dabei hatte.“

Die Tat selbst ist auch am Tag danach für niemanden echt fassbar. So auch für einen langjährigen Wegbegleiter des erschossenen Bürgermeisters von Kirchberg, Franz Hofer. „Er war ein guter Kerl und hat sich für alle eingesetzt“, sagt er. Mehr will er auch gar nicht sagen. „Es ist alles noch so frisch und furchtbar, vor allem für die Angehörigen, aber auch für uns alle hier im Ort“, schließt er mit Tränen in den Augen. Ganz Kirchberg trägt Trauer. Vor dem Gemeindeamt weht eine schwarze Fahne in der grauen Nebelsuppe, die Gesichter der wenigen Passanten sprechen eine deutliche Sprache.

Ein ähnliches Bild herrscht auch rund um den zweiten Tatort in der kleinen Ortschaft Hölling. Die Stimmung ist bleiern, Polizisten prägen das Ortsbild. Über den Verlust des beliebten Nachbarn will und kann kaum jemand reden. Beim Haus selbst sind noch die Spurensicherer am Werk. Die Sportunion trauert mit einem Nachruf um einen ihrer Gründungsväter. Dass Josef nicht mehr sein soll, kann auch hier keiner fassen.

Jagdreviere werden nach Amoklauf abgesucht

Nur vier Autominuten entfernt, direkt neben der Rohrbacher Bundesstraße, befindet sich jener Ort, an dem der Amoklauf seinen Anfang genommen hat. In der Siedlung Fraunschlag fielen die ersten tödlichen Schüsse. Eine Bewohnerin musste die schrecklichen Szenen mitansehen. Das dortige Fußpflegeinstitut hat seine Beschilderung inzwischen abgeklebt. Zu groß ist der Rummel, zu tief der Schock. Den Dorfbewohnern fehlen noch immer die Worte.

Vor dem Gemeindeamt von Kirchberg weht die schwarze Fahne © OÖN/Volker Weihbold

Rund um die Tatorte schwirren Polizeibusse. Jedem noch so kleinen Hinweis wird nachgegangen, jede Spur verfolgt. Die Einsatzkräfte nehmen die mehrere Quadratkilometer großen Jagdreviere des Verdächtigen ins Visier. Das gepanzerte Fahrzeug der Cobra passiert das Ortsschild von Hühnergeschrei, und rollt über einen steilen Waldweg. Immer wieder kommen Instruktionen über Funk und die Polizisten schwirren aus. Über allem wummern immer wieder die Rotorblätter der eingesetzten Hubschrauber. Allein, von Roland Drexler fehlt jede Spur. Bang denken auch die eingesetzten Polizisten an den Doppelmord von Stiwoll: „Was ist, wenn wir ihn nicht erwischen?“ Dann obsiegt wieder die Zuversicht, dass der mutmaßliche Mörder des Kirchberger Bürgermeisters und ihres ehemaligen Kollegen doch noch gefunden werden kann. Wie lange die Suche aufrechterhalten werden kann und muss, traut sich niemand sagen ....