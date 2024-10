Der Bahnhof Feldkirch ist am Dienstagabend nach einem Großeinsatz wegen einer Bombendrohung wieder freigegeben worden. Damit reiht sich der Vorarlberger Bahnhof in eine mittlerweile längere Liste österreichischer Einrichtungen ein, die in jüngster Vergangenheit von Bombendrohungen betroffen waren. Die Drohung war bei der Landespolizeidirektion Vorarlberg via E-Mail eingegangen, gefährliche Gegenstände wurden bei einer Durchsuchung keine gefunden.

Das Gelände war großräumig evakuiert, der Straßenverkehr umgeleitet und der Zugverkehr für die Dauer des Einsatzes unterbrochen worden. Nach einer Durchsuchung wurde der Bahnhof wieder freigegeben, teilte die Polizei mit. Weitere Ermittlungen betreibe die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN).