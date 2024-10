Die Serie an Bombendrohungen an österreichischen Bahnhöfen geht weiter: Dienstagabend ging bei der Landespolizeidirektion Vorarlberg eine solche für Feldkirch ein. Weil die Beamten auf Nummer sicher gehen wollten, dass nicht der Bahnhof Feldkirchen in Kärnten gemeint war, wurde auch dieser gegen 19.15 Uhr evakuiert und gesperrt, der Bahnverkehr wurde eingestellt. Gegen 21 Uhr konnte wieder Entwarnung gegeben werden.

„Die Sperre war eine Vorsichtsmaßnahme, es wurde nichts Verdächtiges gefunden“, sagt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten.

Drei Schulen evakuiert

Dienstagvormittag war auch bei der steirischen Polizei eine Bombendrohung eingegangen. Drei Schulen wurden evakuiert, Sprengstoff wurde aber nicht gefunden. Die Vorgangsweise deutet auf einen Serientäter.