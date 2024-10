Lothar Stelzer ist nicht mehr. Der engagierte Althofener, der zuletzt in Feldkirchen lebte, verstarb im 79. Lebensjahr. Als Pädagoge, Direktor, Politiker und Schulinspektor prägte er das Leben der Region mit.

Lothar Stelzer wurde 1945 in Freiburg bei Breisgau geboren. In den ersten sechs Monaten ist er bei den Großeltern in Freiburg aufgewachsen. Seine Eltern haben dann in Althofen eine Wohnung bezogen und sind nach Kärnten gezogen. Stelzer besuchte die Volksschule in Althofen. Darauf folgte der Besuch des Gymnasiums in Klagenfurt und die Lehrerbildungsanstalt.

Schulinspektor für Pflichtschulen

Nach Abschluss dieser, mit 19 Jahren, erhielt er seinen ersten Dienstposten in der Volksschule-Oberstufe in Knappenberg mit 48 Schülern in fünf Schulstufen. Danach wechselte Stelzer in die Polytechnische Schule Althofen und war Lehrer für Deutsch, Lebenskunde und Leibesübungen. Von 1986 bis 2001 war er auch Direktor der Polytechnischen Schule. Seine letzten zehn Jahre seiner Berufslaufbahn war Stelzer Schulinspektor für die Pflichtschulen im Bezirk St. Veit.

Stelzer war von 1973 bis 2003 auch Kulturreferent der Stadt Althofen, 24 Jahre lang engagierte er sich im Althofener Gemeinderat und zehn Jahre Vorsitzender der Sprengelwahlkommission III. Ebenso war er von 1968 bis 1988 freier Mitarbeiter der Kleinen Zeitung.

Der Althofner wurde unter anderem mit dem großen Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet und erhielt auch den Wappenring in Gold der Stadt Althofen. Seit 2009 durfte er den Berufstitel Regierungsrat führen. 2005 wurde Stelzer für seine außerschulische Freiwilligenarbeit im Bundesministerium für Unterricht und Kunst geehrt.

Der Verstorbene, der zuletzt in Feldkirchen wohnte, hinterlässt seine Witwe Johanna und vier erwachsene Kinder. Die Verabschiedung findet am 19. Oktober 2024, um 9 Uhr, in Waiern statt.



„Wir trauern um einen angesehenen Bürger, der sich um die Stadt Althofen aber auch um ganz Mittelkärnten verdient gemacht hat“, sagt Althofens Bürgermeister Walter Zemrosser.