Eltern zahlen im Schnitt rund 2.200 Euro pro Jahr für den Schulbesuch eines Kindes. Die höchsten Kosten fallen dabei für Schülerinnen und Schüler der AHS-Oberstufe bzw. der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen an, zeigt die aktuelle Schulkostenstudie der Arbeiterkammer. Am geringsten sind sie für Kinder in der AHS-Unterstufe bzw. Mittelschule, dazwischen liegen die Volksschulen. Am höchsten ist die Kostenbelastung zum Schulstart - die Ausstattung schlägt mit mehreren hundert Euro zu Buche.

Wer Schultasche, Schultüte, Federmäppchen und Co. auf dem willhaben-Marktplatz kauft, spart bares Geld und startet auch nachhaltig ins neue Schuljahr. Aktuell sind auf willhaben mehr als 52.000 Inserate in der Kategorie „Schulbedarf“ online, fast ein Drittel davon ist neu oder neuwertig (Stand: 02.09.2024).

Das Angebot im Süden Österreichs kann sich sehen lassen: In der Steiermark sind derzeit rund 6.500 Inserate in der Kategorie „Schulbedarf“ gelistet, in Kärnten knapp 2.500.

Schultasche um 35 bis 40 Euro

Knapp 40 Prozent der aktiven Anzeigen in der willhaben-Kategorie „Schulsachen“ entfallen derzeit auf Schultaschen. Das ist nicht verwunderlich, ist doch der Schulranzen eine der wichtigsten Investitionen rund um den Schulstart. Im Durchschnitt wird eine neuwertige Schultasche bei willhaben für 35 bis 40 Euro angeboten - je nach Marke und Modell oft ein Bruchteil dessen, was Eltern für ein vergleichbares Neuprodukt ausgeben. Für eine Schultasche der beliebten Marken ergobag, Lässig, Step by Step oder Satch beispielsweise müssen Eltern in gängigen Online-Shops bis zu 300 Euro einplanen. Außerdem sind bei willhaben derzeit 659 Werkkoffer zu finden, und das im Schnitt zu einem Angebotspreis von rund zehn Euro.

Klassische Motive für Buben und Mädchen

Ein Blick auf die beliebtesten Schultaschen-Motive auf willhaben verrät, dass die Wahl besonders häufig ganz klassisch auf Lego, Traktoren und die Polizei fällt. Aber: Auch Prinzessin Elsa aus dem Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“, die Animationsserie „Ninjago“ sowie die Farben Grün, Rosa, Violett und Blau stehen hoch im Kurs.