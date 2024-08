Evanesco! Wenn Harry Potter etwas verschwinden lassen will, spricht er diese Worte. Es scheint, als ob Bildungsminister Martin Polaschek in Potters Zauberlehre gegangen ist. Denn der Lehrermangel wirkt wie in Luft aufgelöst. 8070 offene Stellen konnten österreichweit für das neue Schuljahr besetzt werden, über 14.000 Bewerbungen wurden eingereicht. „Nur“ 100 Stellen seien noch offen, die mit Überstunden abgedeckt werden könnten. Das verkündete das Bildungsministerium. Zusätzlich beginnen 500 Quereinsteigende nach einem strengen Auswahlverfahren im September ihre Schulkarriere.