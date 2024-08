Hefte, Stifte, Malfarben, die neue Schultasche – das kann schnell ins Geld gehen. Unterstützung verspricht die jährliche Aktion „Schulstartklar!“ von der Volkshilfe Österreich. Damit wird Schulkindern in Haushalten, die Sozialunterstützung beziehen, den Start ins neue Semester erleichtert. In der Steiermark ist die Caritas als Kooperationspartnerin damit beauftragt. 3510 Gutscheine wurden 2023 in der Steiermark gegen Schulmaterial eingetauscht. Anspruchsberechtigte Familien werden per Post verständigt. Auch darüber, wo sie den Bonus erhalten.