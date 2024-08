Die Diskussion um die Fiaker-Pferde in Wien schwelt seit Jahren. Tradition oder Tierquälerei - die Meinungen gehen hierbei weit auseinander. ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard (48) findet klare Worte zu einem von ihr geposteten Bild auf Instagram: „Dieses Bild sagt so viel aus über unseren Umgang mit Fiakerpferden: Diese beiden müssen bei 33 Grad in der prallen Sonne stehen, obwohl unmittelbar vor ihnen sehr viel Schatten wäre.“