Gefangen in der eigenen Küche. Was wohl nicht einmal für leidenschaftliche Köche eine Wunschvorstellung wäre, wurde für einen Mann in Schwechat (Niederösterreich) Dienstagabend zur Realität. Während er in der Wohnung seiner Partnerin gerade das Essen zubereitet hat, schmiss ein Windstoß die Küchentür zu. Durch die Wucht fiel auf der anderen Seite die Klinke ab – der Mann war damit eingesperrt.

Da er kein Smartphone im Raum hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als durch das Fenster nach Hilfe zu rufen. Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat bewies er dabei Ausdauer, denn er schrie ganze eineinhalb Stunden. Zu seinem Pech befindet sich die Wohnung seiner Partnerin uneinsichtig im Dachgeschoss und er wusste ihre Adresse nicht. Ihn zu lokalisieren, war deshalb schwierig.

Gäste eines Lokals in der Nähe hörten ihn schließlich und alarmierten die Einsatzkräfte. „Nach intensiver Suche mit der Drehleiter konnte der Hilfesuchende gefunden werden“, schrieb die FF Schwechat. Über den Drehleiterkorb wurde den Beamten der Stadtpolizei Zugang zu der Wohnung verschafft und der Mann aus seiner Notlage befreit.