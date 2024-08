Die Auszahlung des Klimabonus erfolgt in diesem Jahr ab dem 2. September - erneut antragslos und automatisch. Wie das Klimaministerium wissen ließ, erhalten ihn bereits mehr als 90 Prozent aller Anspruchsberechtigten direkt. Der Sockelbetrag liegt heuer bei 145 Euro, inklusive des Regionalausgleichs betragen die Auszahlungsstufen damit 145, 195, 245 und 290 Euro.

2,1 Millionen Überweisungen pro Tag

Täglich seien heuer rund 2,1 Millionen Überweisungen geplant. Damit sollen die Auszahlungen nun bereits im Laufe der ersten Woche erledigt sein. Im ersten Jahr waren es lediglich 300.000 Transaktionen pro Tag.

Parallel dazu starten in der ersten Septemberwoche die Postzustellungen. Die Anzahl der Gutscheine auf dem Postweg habe seit Start des Klimabonus um rund ein Drittel gesenkt werden können. Das entspricht laut Ministerium einer Einsparung von rund 400.000 Briefen. Heuer werden rund 847.000 RSa- und RSb-Briefe persönlich zugestellt. Das dürfte in etwa acht Wochen in Anspruch nehmen, hieß es.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) lobte die Auszahlung des Klimabonus als „eines der größten Digitalisierungsprojekte des Landes“. Über 7,8 Millionen Bürger bekommen diesen innerhalb von wenigen Tagen direkt auf ihr Konto überwiesen - „ohne dass sie etwas dafür tun müssen“, so Gewessler: „Das kann sich europaweit sehen lassen.“