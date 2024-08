Von Bad Aussee bis Bad Radkersberg: In wenigen Wochen beginnt die Auszahlung des Klimabonus 2024 – gestaffelt nach Wohnort. Wer in einer Gemeinde mit guter Anbindung an Bus, Bahn und Bim lebt, der bekommt weniger. Mehr kriegt, wer weniger Möglichkeiten hat, mit Öffis zur Arbeit, in die Schule, zum Lehrbetrieb oder Sportplatz zu kommen. Ob es vor Ort ein Krankenhaus, eine weiterführende Schule oder eine Bezirkshauptmannschaft gibt, rechnete die Statistik Austria – sie übernahm die Kategorisierung – ebenfalls ein.