Ob jemand 145, 195, 245 oder 290 Euro Klimabonus erhält, liegt nicht an der persönlichen Emissionsbilanz von Treibhausgasen einzelner, sondern am Wohnort und hier wiederum an der örtlichen Infrastruktur der Gemeinde. 145 Euro sind der Sockelbetrag für jeden Anspruchsberechtigten, dazu kommt ein Regionalausgleich von 50, 100 oder 145 Euro. In Klagenfurt und in Villach ist der Kategorie 2 zugeordnet, sind es beispielsweise in Summe 195 Euro. In Villach, Kategorie 3, sind es hingegen 245 Euro.