Ein dramatischer Unfall hat sich am Dienstagabend in Wien ereignet. Ein 22-Jähriger war auf der Geblergasse in Richtung Wattgasse unterwegs, als er an einer Kreuzung von einer Straßenbahn erfasst wurde. Der Mann hatte der Bim zuvor die Vorfahrt genommen.

Vollbremsung verhinderte Unfall nicht

Obwohl die Straßenbahn eine Vollbremsung einleitete, kam es zum Zusammenstoß. Der junge Mann erlitt vermutlich schwere Kopfverletzungen. Obwohl die Rettungskräfte ihn zwar so rasch wie möglich ins Krankenhaus brachten, konnte er nicht mehr gerettet werden.

Der Straßenbahnfahrer erlitt bei dem Vorfall einen Schock und wurde vom internen Kriseninterventionsteam Sozius der Wiener Linien betreut. Der Vorfall wird intern ausgewertet. „Wir sprechen den Angehörigen des Verunglückten unser tiefstes Mitgefühl aus“, hieß es in einer Aussendung der Wiener Linien zu dem tragischen Unfall.