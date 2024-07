Motorradfahrer stirbt bei tragischem Verkehrsunfall

Tragischer Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Rabenwaldstraße bei Stubenberg am See. Ein 40-jähriger Oststeirer krachte mit seinem Motorrad in einen entgegenkommenden Pkw und wurde unter dem Auto eingeklemmt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.