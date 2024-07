Passiert sein soll der Vorfall vor einer Woche in Aurach am Hongar im Bezirk Vöcklabruck, berichten die Kronenzeitung und oe24: Dort startete gerade ein Camp für 10- bis 18-jährige Teilnehmer, veranstaltet vom Österreichischen Vereins für Deutsche Schäferhunde (SVÖ), als die Teilnehmer mitbekamen, dass zwei Hunde einer Bekannten der Ortsgruppen-Leiterin unter unfassbaren Umständen in einem Anhänger für Hundetransporte in der brütenden Hitze elendiglich verendeten.

Bei 30 Grad Außentemperatur hatte es in ihrer Zelle, in dem sie eine unbekannte Zeit einfach zurückgelassen wurden, zwischen 40 und 60 Grad, die Luft wurde immer dünner, die beiden Schäferhunde verendeten.

Das SVÖ-Jugendlager wurde abgebrochen, die Begründung laut tips.at erst nachgereicht: „Bedauerlicherweise hat es einen tragischen Zwischenfall mit Hunden gegeben. Die Umstände dieses Vorfalls sind Gegenstand laufender Untersuchungen. Es wird unter Hochdruck mit allen Verantwortlichen an der lückenlosen Aufklärung gearbeitet. Sobald dies abgeschlossen ist, werden alle Erkenntnisse veröffentlicht und notwendige Maßnahmen gesetzt“, hieß es im Schreiben der SVÖ-Bundesleitung an die Teilnehmer.

Die Bundesleitung informierte die Teilnehmer im selben Schreiben weiter, dass die Schau für jugendliche Hundeführer sowie die Jugendmeisterschaft, die hätte stattfinden sollten, aufgrund der aktuellen Situation nicht durchgeführt werden können. Beide Veranstaltungen wurden abgesagt. Die Hundebesitzerin selbst sagt jetzt zur „Krone“: „Der Verein hätte sich um meine Hunde kümmern müssen!“ Die Vereinsleitung ist laut Krone erschüttert über den Vorfall und hat gegenüber den Behörden volle Kooperation zugesichert.

Aufgedeckt wurde der Fall durch einen anonymen Anruf beim veterinärmedizinischen Dienst der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck, berichtet oe24 weiter. Bei den Befragungen durch die Behörde soll die Halterin bereits zugegeben haben, dass zwei ihrer Hunde tot sind. Die Kadaver sind allerdings entsorgt worden, weshalb keine weiteren Untersuchungen mehr möglich sind. Ein Ermittlungsverfahren wurde trotzdem eingeleitet.