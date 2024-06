Ein Zwölfjähriger ist Sonntagvormittag beim traditionellen Maibaum-Umschneiden in Kirchdorf an der Krems verletzt worden.

Der Maibaum stürzte nicht in die geplante Fallrichtung, sondern drehte sich und fiel in die Fassade einer Apotheke, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage einen Bericht von „ORF Oberösterreich“. Im Fallen durchtrennte der Baum ein über den Häusern gespanntes Stahlseil und dieses verletzte einen Burschen leicht am Fuß.

Rund 100 Besucher hatten sich Sonntagvormittag zum Maibaum-Umschneiden auf dem Stadtplatz in Kirchdorf an der Krems versammelt. Als der Baum umgeschnitten wurde, fuhr laut ORF eine Windböe in den Stamm und sorgte dafür, dass er die Fassade eines Gebäudes erwischte. Die Fassade und ein Vordach aus Glas wurden beschädigt. Die Feuerwehr führte die Aufräumarbeiten durch

Der ÖTB TV Kirchdorf 1884, der laut eigenen Angaben seit mittlerweile 35 Jahren für das Stadtmarketing das Maibaum-Aufstellen und -fällen organisiert, informierte in einer Aussendung, dass Sachverständige den Vorfall nun genau untersuchen würden. So etwas sei noch nie passiert. Alle Beteiligten seien in erster Linie froh, dass es - außer einer leichten Verletzung - keine weiteren Blessuren bei Menschen gebe.